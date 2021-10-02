Водитель «ВАЗа» сбил пенсионерку-велосипедистку в Жуковке

Женщину госпитализировали с тяжелыми травмами.

30 сентября около 14.50 на перекрестке улиц первомайской и Больничной в Жуковке 61-летний водитель «ВАЗ-21140» сбил 63-летнюю велосипедистку. Пенсионерка поворачивала налево и не обозначила свое направление движения.

Ее госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением головного мозга. У женщины также взяли анализы для определения состояния опьянения.