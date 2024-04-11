Водителя такси из Брянска подозревают в краже телефона клиента

Брянские полицейские задержали водителя такси, подозреваемого в краже мобильного телефона клиента. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 42-летний житель Бежицкого района Брянска. Он оставил водителю такси свой мобильный телефон в качестве залога за поездку. Мужчина вернулся с деньгами, но телефон забрать забыл.

Полицейские выяснили, что гаджет 22-летний водитель обнаружил в машине на следующее утро и сразу же стал его в ломбард.

Фигуранту предъявлено обвинение в совершении «Кража». Он возместил потерпевшему ущерб в размере 20 тысяч рублей.