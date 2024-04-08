Восемь брянцев потеряли деньги после общения с лжеинвесторами

Восемь брянцев лишились почти 12 млн рублей после общения с лжеинвесторами. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился житель Бежицкого района Брянска. Мужчина пообщался с якобы экспертом по инвестициям и решил быстро заработать. 5 000 000 рублей он перевёл на указанные незнакомцем счета. После этого «эксперт» пропал.

В аналогичную ситуацию попали ещё семеро жителей Брянской области. Они лишились 6 144 000 рублей.