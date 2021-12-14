Восемь миллионов рублей перечислили мошенникам брянцы за неделю

Больше половины случаев — общение с лжесотрудниками банков.

Жертвами телефонных и сетевых обманщиков на минувшей неделе стали 37 жителей региона. По данным полиции, мошенники похитили у брянцев 8 055 400 рублей.

В большинстве эпизодов злоумышленники представлялись работниками банков и сообщали о подозрительных переводах, блокировке счёта, выгодных кредитах и компенсациях. Жертвы сами сообщали данные счетов, суммы и коды безопасности из смс. Таким способом со счетов 19 потерпевших пропали 6 722 900 рублей.

Ещё 16 жителей области потеряли 667 400 рублей, желая купить или продать вещи через сервис частных объявлений. Часть потерпевших сообщила свои данные карты якобы для перевода предоплаты. Так злоумышленники получили доступ к счетам. Также нередко брянцы сами отправляли предоплату, но товар так и не получили.

По всем фактам полиция проводит проверку.