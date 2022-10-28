Возле ТЦ «Бум-сити» опрокинулся автомобиль скорой помощи

На 3 грузовых дворах МЖД в Смоленской области доступно льготное хранение инертных строительных грузов С 1 ноября ОАО «РЖД» вводят скидку на хранение инертных стройматериалов в зимний период на грузовых дворах, она составит 90% от действующего прейскуранта на терминальные услуги. Предложение действует на 17 грузовых дворах в границах Московской железной дороги. В Смоленской области со скидкой можно разместить стройматериалы на 3 грузовых дворах, расположенных на станциях Смоленск, Рославль и

Книги — детям Донбасса В Смоленской области набирает обороты акция по сбору книг «Zнание — сила!», которая была инициирована региональной Общественной палатой. В преддверии Дня народного единства все собранные в рамках гуманитарной помощи издания будут направлены в Донецкую и Луганскую Народные Республики. К акции присоединился губернатор Алексей Островский, который также передал книги для детей Донбасса. «Перед поездкой в книжный

Разговор с Героем На прошлой неделе в администрации Смоленской области состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с участником СВО по освобождению Донбасса и денацификации Украины Петром Тихомировым. «Посчитал правильным и крайне важным для себя лично встретиться и пожать руку Петру Владимировичу Тихомирову, — поделился Алексей Островский. — С 2014 года он участвует в боевых действиях на Донбассе —