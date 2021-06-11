Врачи борются за жизнь мотоциклиста, протаранившего «Ауди» в Большом Полпино

У водителя мотоцикла взяли кровь на состояние опьянения.

37-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 10 июня около 17.55 у дома № 216а по улице Горького в Большом Полпино.

Как сообщает областная ГИБДД, водитель мотоцикла Suzuki Freewind, который ехал без мотошлема и регистрационного знака, врезался в попутную Audi A4 под управлением 35-летнего водителя.

Мотоциклиста госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, переломом костей носа, переломом ребер слева, оскольчатым переломом левой ключицы и ушибами обоих легких.

Для установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ.