Врачи борются за жизнь мотоциклиста, протаранившего «Ауди» в Большом Полпино
У водителя мотоцикла взяли кровь на состояние опьянения.
37-летний мотоциклист получил тяжелые травмы в результате ДТП, которое произошло 10 июня около 17.55 у дома № 216а по улице Горького в Большом Полпино.
Как сообщает областная ГИБДД, водитель мотоцикла Suzuki Freewind, который ехал без мотошлема и регистрационного знака, врезался в попутную Audi A4 под управлением 35-летнего водителя.
Мотоциклиста госпитализировали с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломом основания черепа, переломом костей носа, переломом ребер слева, оскольчатым переломом левой ключицы и ушибами обоих легких.
Для установления состояния опьянения у него взяли кровь на анализ.
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