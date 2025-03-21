Хищение игровой приставки раскрыли стражи порядка в Брянске

Подозреваемую в хищении игровой приставки задержали стражи порядка в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию обратился 20-летний житель Советского района Брянска. Его фирма специализируется на предоставлении в аренду игровых приставок. Одна из клиенток не вернула вовремя устройство и перестала выходить на связь.

Оперативники уголовного розыска задержали подозреваемую. 30-летняя жительница Бежицкого района областного центра в поле зрения правоохранителей ранее не попадала.

Женщина рассказала, что нуждается в деньгах. Она придумала схему с перепродажей устройства. Взятую в прокат приставку она продала прохожему.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».