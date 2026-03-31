Хищение телефона раскрыли полицейские в Брянске

2026, 31 марта 10:36

Хищение телефона раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

В полицию города Брянска с заявлением о краже мобильного телефона обратился 50-летний уроженец Навлинского района. Заявитель распивал спиртное в компании малознакомых людей. Один из них попросил одолжить телефон, чтобы сделать срочный звонок. Потерпевший согласился помочь. Мужчина вышел из комнаты с его смартфоном, но обратно не вернулся.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 32-летний житель Брянска. Он уже был судим. Подозреваемый признался, что чужой гаджет сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Ущерб в 12 тысяч рублей обвиняемый возместил.