Криминал

Хищение телефона раскрыли полицейские в Брянске

2026, 31 марта 10:36
Хищение телефона раскрыли полицейские в Брянске
Хищение телефона раскрыли полицейские в Брянске. Об этом сообщили в региональном УМВД.

 

В полицию города Брянска с заявлением о краже мобильного телефона обратился 50-летний уроженец Навлинского района. Заявитель распивал спиртное в компании малознакомых людей. Один из них попросил одолжить телефон, чтобы сделать срочный звонок. Потерпевший согласился помочь. Мужчина вышел из комнаты с его смартфоном, но обратно не вернулся.

Оперативники уголовного розыска выяснили, что к хищению причастен 32-летний житель Брянска. Он уже был судим. Подозреваемый признался, что чужой гаджет сдал в ломбард.

Возбуждено уголовное дело. Фигуранту предъявлено обвинение. Ущерб в 12 тысяч рублей обвиняемый возместил.

Читайте также

Суд ограничил свободу жительнице Новозыбковского района за покупку диплома
31 марта 13:35
Суд ограничил свободу жительнице Новозыбковского района за покупку диплома
Брянские полиатлонисты стали третьими на Кубке России
31 марта 13:15
Брянские полиатлонисты стали третьими на Кубке России
Житель Климовского района ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского
31 марта 12:35
Житель Климовского района ждёт суд за пьяное вождение и оскорбление полицейского

