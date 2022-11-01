Ярославца задержали с наркотиками сотрудники брянского ФСБ

Сотрудниками управления ФСБ по Брянской области задержали ярославца с 4,5 килограммами наркотиков. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

В суд ушло уголовное дело в отношении жителя Ярославской области, 1982 года рождения. Его обвиняют в покушении на сбыт синтетических наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле 2022 года мужчина в Комаричском районе Брянской области получил крупную партию запрещенного вещества. Наркотики он должен был перевезти в другие регионы и там делать закладки.

Преступную деятельность мужчины пресекли сотрудники регионального управления ФСБ. У задержанного мужчины они изъяли около 4,5 килограмма запрещенного вещества.

Уголовное дело рассмотрит Комаричский районный суд.