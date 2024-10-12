Юный байкер столкнулся с автомобилем и автобусом в Брянске

Юный байкер пострадал при столкновении мотоцикла с автомобилем и автобусом в Брянске. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Вечером 10 октября в районе дома № 6А/1 по проспекту Ленина Брянска произошла авария. 62-летняя женщина-водитель на автомобиле VOLKSWAGEN JETTA при повороте налево врезалась в кроссовый мотоцикл BSE T5 Black Twister. 16-летний байкер ехал прямо. От удара мотоцикл отбросило под стоявший автобус.

Подросток сломал ногу и ушиб плечо. Госпитализация ему не потребовалась. Мальчик был в мотоэкипировке и мотошлеме.

На водителя автомобиля инспекторы составили протокол. По факту аварии полиция проводит проверку.