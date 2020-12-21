За неделю в Брянске поймали 17 безмасочников

Представители отдела торговли, регионального управления потребительского рынка, районных администраций и полицейские в течение недели выходили на рейды по поиску безмасочников.

За неделю они обследовали 500 предприятий торговли, общественного питания и бытовых услуг.

Всего с 14 по 20 декабря они составили 17 протоколов на нарушителей масочного режима. Девять протоколов – в отношении сотрудников предприятий торговли и услуг, восемь – в отношении покупателей.

Кроме того, в ночь с пятницы на субботу и с субботы на воскресенье межведомственные комиссии обследовали предприятия общественного питания на предмет соблюдения режима работы до 23:00. Было проверено более 50 ресторанов, кафе. Нарушений в ходе ночных рейдов не выявлено.