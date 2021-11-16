За сутки в Брянской области нашли две мины и артснаряд
Взрывоопасные предметы обезвредили.
16 ноября в трех районах Брянской области обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.
Как сообщает региональное ГУ МЧС, в Брянском районе находился 105-миллиметровый артиллерийский снаряд, в Выгоничском районе – 50-миллиметровая минометная мина, в Жирятинском районе – 81-миллиметровая минометная мина.
Мины и снаряд обезвредила группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.