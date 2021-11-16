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За сутки в Брянской области нашли две мины и артснаряд

2021, 16 ноября 16:20 Происшествия
За сутки в Брянской области нашли две мины и артснаряд
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Взрывоопасные предметы обезвредили.

16 ноября в трех районах Брянской области обнаружили взрывоопасные предметы времен Великой Отечественной войны.

Как сообщает региональное ГУ МЧС, в Брянском районе находился 105-миллиметровый артиллерийский снаряд, в Выгоничском районе – 50-миллиметровая минометная мина, в Жирятинском районе – 81-миллиметровая минометная мина.

Мины и снаряд обезвредила группа спецработ Брянского пожарно-спасательного центра.

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