За выращивание конопли брянца ждёт тюрьма

Три года тюрьмы ждёт жителя Красногорского района за выращивание на участке конопли. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокурор Красногорского района в суде поддержал обвинение по уголовному делу о культивировании наркотикосодержащих растений и хранении запрещенных веществ. На скамье подсудимых оказался 45-летний жителя района.

Как установлено в суде, в апреле 2022 года мужчина около своего дома в поселке вырастил 48 растений конопли. Полученное из этого наркотическое средство он хранил дома для личного употребления.

Правоохранители задержали мужчину и изьяли свыше 2 кг конопли в высушенном виде.

Суд отправил в новного на 3 года 3 месяца в колонию общего режима. Приговор не вступил в законную силу.