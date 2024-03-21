Замдиректора брянского колледжа обвиняют в служебном подлоге

Замдиректора брянского учебного заведения обвиняют в служебном подлоге и незаконном получении 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. В преступлении обвиняют заместителя директора средне-специального учебного заведения города Брянска.

По версии правоохранителей, в 2020 году женщина подделала документы о прохождении дополнительного обучения и итоговой аттестации 29 учащимися. За это учебному заведению перечислили более 700 тысяч рублей. Также женщина внесла ложные сведения в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации.

На имущество обвиняемой наложен арест.