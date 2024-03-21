Замдиректора брянского колледжа обвиняют в служебном подлоге
Замдиректора брянского учебного заведения обвиняют в служебном подлоге и незаконном получении 700 тысяч рублей. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.
Бежицкий районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о злоупотреблении полномочиями и служебном подлоге. В преступлении обвиняют заместителя директора средне-специального учебного заведения города Брянска.
По версии правоохранителей, в 2020 году женщина подделала документы о прохождении дополнительного обучения и итоговой аттестации 29 учащимися. За это учебному заведению перечислили более 700 тысяч рублей. Также женщина внесла ложные сведения в Федеральный реестр сведений о документах об образовании и квалификации.
На имущество обвиняемой наложен арест.
Читайте также
Новости регионов
Год на посту
Что сделано Василием Анохиным за время руководства областью. 17 марта исполнился год, как Смоленский регион возглавляет Василий Анохин. Напомним, что до сентября 2023 году он руководил Смоленщиной в статусе временно исполняющего обязанности губернатора. А 20 сентября вступил в должность губернатора без приставки врио – по итогам выборов 8–10 сентября он заручился рекордной поддержкой избирателей – за него проголосовали более 86,6% смолян. Что изменилось за прошедший год? Поддержка