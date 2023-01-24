Застреливший односельчанина брянец проведет 10 лет в тюрьме

Житель Почепского района, застреливший из обреза приятеля, отправится на 10 лет в колонию. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд Почепского района рассмотрел уголовное дело об убийстве и незаконном хранении оружия. На скамье подсудимых оказался 58-летний житель посёлка Речица.

9 июня прошлого года мужчина пил в доме у 41-летнего односельчанина. Приятели поссорились. Подсудимый пошёл домой и взял незаконно приобретенный им обрез охотничьего ружья. На мопеде вернулся к знакомому и убил его выстрелом в голову.

Суд назначил виновному 10 лет в исправительной колонии строгого режима. Приговор не вступил в законную силу.