Заведующую брянского онкодиспансера обвиняют в получении взятки за заключение договоров поставки лекарств. Об этом сообщили в региональном следственном комитете.

Брянские правоохранители расследуют уголовное дело о получении взятки. В преступлении подозревают заведующую онкологическим отделением Брянского областного онкологического диспансера.

По версии следствия, с августа по октябрь 2022 года женщина получила от представителя коммерческой организации не менее 50 тысяч рублей за заключение договоров поставки лекарств.

Преступление выявили оперативники УМВД и УФСБ. Задержанной предъявили обвинение в получении взятки.

Ранее были осуждены начальник отдела закупок и главный врач диспансера за аналогичное преступление.