Женщина отдала 200 тысяч и сельхозпродукты за устройство дочери на Брянскую таможню

В общей сложности она пообещала таможеннику за содействие 400 тысяч рублей.

51-летнюю жительницу Брянской области задержали по подозрению в даче крупной взятки должностному лицу.

Как сообщает региональное СУ СК РФ, с мая 2021 года по январь 2022 года женщина в селе Литовня Навлинского района передала сотруднику таможенного поста МАПП Троебортное Брянской таможни 200 тысяч рублей из обещанной взятки в размере 400 тысяч рублей и сельскохозяйственную продукцию на сумму не менее 40 тысяч рублей. Таким образом она расплатилась на трудоустройство дочери инспектором таможенного контроля таможенного поста.

Преступление выявили сотрудники УФСБ России по Брянской области. Сейчас следователи проводят необходимые следственные и процессуальные действия.