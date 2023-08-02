Женщина погибла на пожаре в Новозыбкове

В спасательное ведомство сообщили о пожаре в Новозыбковской городском округе. В Старой Рудне на улице Победы загорелся частный жилой дом.

Пожилая женщина погибла на пожаре в Новозыбковской городском округе. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Профильная смена Какие проекты для молодежи будут реализованы в регионе? Когда откроется молодёжный центр в Смоленске? Как изменится формат форума «Смола» и что ожидает представителей молодого поколения в рамках празднования 1160-летия города-героя? Эти и другие темы были затронуты в ходе прямого эфира, посвящённого молодёжной политике, который провел ЦУР совместно с администрацией области. На вопросы ведущего и жителей

Привести в порядок Какие решения приняты по итогам визита главы региона в Хиславичи? Врио губернатора Василий Анохин продолжает совершать рабочие визиты в районы Смоленщины, где проводит встречи с жителями, посещает социальные объекты и знакомится с ходом реализации важных для муниципалитетов проектов. На прошлой неделе глава региона побывал в Хиславичском районе. Итогами поездки и принятыми решениями он поделился со

В защиту детства Смоленскую область посетила уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка Мария Львова-Белова. В ходе визита детский омбудсмен встретилась с врио губернатора Василием Анохиным. «Обсудили с ней ключевые направления работы в области защиты детства, поддержки семей с детьми, организации детского отдыха, патриотического воспитания подрастающего поколения Смоленщины», — поделился итогами диалога врио губернатора. Стороны подробно остановились на

На чистоту Региональные власти продолжают уделять большое внимание вопросам поддержания чистоты в Смоленске. В конце прошлой недели «Зеленстрой» получил 19 единиц спецтехники для качественной и оперативной уборки и благоустройства города. В их числе — грузовая спецтехника, автогидроподьемник для проведения работ по спилу и кронированию деревьев, поливомоечные машины, тракторы для уборки снега и планировки земельных участков. Для закупки

Вопросы особого внимания В Починке прошел прием граждан. С местными жителями встретились председатель Смоленской областной Думы Игорь Ляхов и депутат регионального парламента Андрей Моргунов. Наследие для потомков Первой на прием пришла почетный гражданин города Починка, педагог с 50-летним стажем работы Валентина Станкевич. Более 40 лет Валентина Алексеевна занимается изучением и пропагандой творчества уроженца Починковского района, писателя и поэта