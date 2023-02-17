Женщина погибла на пожаре в Стародубском районе

При возгорании в жилом доме в посёлке Стародубского района погибла женщина. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В спасательное ведомство ранним утром 17 февраля сообщили о пожаре в поселке Степок Стародубского района. На улице Садовая загорелся жилой дом.

Прибывшие на происшествия три пожарных расчета справились с огнём меньше чем за час. Но спасти хозяйку жилплощади не удалось.

Причины возгорания выяснят специалисты.