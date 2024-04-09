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Женщина погибла в аварии в Брянске

2024, 09 апреля 09:10 Происшествия
Женщина погибла в аварии в Брянске
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28-летнюю женщину насмерть сбила иномарка на остановке общественного транспорта. Об этом сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла на улице 22 съезда КПСС в Бежицком районе Брянска. 19-летний водитель не справился с управлением Audi 80. Иномарка наехала на бордюрный камень, выехала на остановку общественного транспорта и сбила 28-летнюю женщину. Затем машина врезалась в столб.

Водитель попал в больницу с черепно-мозговой травмой, сотрясением головного мозга и переломом ноги. А женщина от полученных травм умерла в карете скорой помощи по пути в медучреждение.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

 

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