Женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Брянском районе (ВИДЕО)

36-летняя пассажирка погибла в аварии на трассе в Брянском районе. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.

ДТП произошло 1 марта около 10 часов утра в Брянском районе на автодороге Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью. 31-летняя женщина за рулём Mazda выехала на встречку. Иномарка столкнулась с Hyundai Tucson.

Женщина-водитель в тяжелом состоянии доставлена в больницу, а её 36-летняя пассажирка погибла. 43-летний водитель Hyundai также госпитализирован с тяжелыми травмами.

Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.