Женщина погибла в страшном ДТП на трассе в Брянском районе (ВИДЕО)
36-летняя пассажирка погибла в аварии на трассе в Брянском районе. Подробности происшествия сообщили в региональной Госавтоинспекции.
ДТП произошло 1 марта около 10 часов утра в Брянском районе на автодороге Брянск-Дятьково-граница с Калужской областью. 31-летняя женщина за рулём Mazda выехала на встречку. Иномарка столкнулась с Hyundai Tucson.
Женщина-водитель в тяжелом состоянии доставлена в больницу, а её 36-летняя пассажирка погибла. 43-летний водитель Hyundai также госпитализирован с тяжелыми травмами.
Причины и обстоятельства ДТП устанавливают правоохранители.
Читайте также
Новости регионов
Тема урока
Какие изменения ждут систему образования региона? Открытие новых «Точек роста», капремонт школ и изменения в школьном расписании… Об этом и многом другом шла речь в ходе прямого эфира, посвящённого приоритетным направлениям деятельности региональной системы образования в 2023 году. Прямой эфир на прошлой неделе провёл Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области. На вопросы ответила
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку к весеннему паводку
В Смоленской области железнодорожники начали подготовку сооружений путевого хозяйства к пропуску ледохода, паводковых и ливневых вод. Противопаводковые мероприятия начинаются задолго до активного снеготаяния, чтобы минимизировать риски подтопления железнодорожного полотна и обеспечить целостность и работоспособность сооружений инфраструктуры. Планом работ предусмотрена очистка откосов насыпей и выемок от снега, что позволит предотвратить возможное проникновение в них воды. Круглосуточно
Вместе в большой мир. Стань наставником для подростка из детского дома.
Благотворительный фонд «Дети наши» проводит набор и обучение волонтеров-наставников для ребят из интернатов Смоленска и области. Наставник для ребенка-сироты – это старший друг, который всегда будет на твоей стороне, сможет дать дельный совет, поддержать в сложной ситуации, это пример здоровых близких надежных отношений. Вопреки расхожему мнению, большинство воспитанников детских домов – подростки. После 12 лет
Кто ответит за ТКО?
Жителям рассказали об обращении с твёрдыми коммунальными отходами. На прошлой неделе Центр управления регионом совместно с администрацией Смоленской области провели прямой эфир, посвящённый вопросам оказания услуги по обращению с ТКО (твёрдыми коммунальными отходами). Обращения смолян прокомментировали руководитель департамента Смоленской области по природным ресурсам и экологии Оксана Лаврикова и генеральный директор регионального оператора по обращению с ТКО
На прошлой неделе
На прошлой неделе состоялась рабочая встреча губернатора Алексея Островского с руководителем регионального отделения Российского военно-исторического общества Дмитрием Самохваловым, в ходе которой обсуждались проекты РВИО. По словам Дмитрия Самохвалова, в Смоленском районе планируется организовать «Парк истории» (по аналогии с федеральным парком «Патриот»), на интерактивной площадке которого будут проводиться реконструкции и другие военно-патриотические мероприятия. Поднимался вопрос благоустройства
Что скажет доктор?
В Смоленской области продолжается проведение углублённой диспансеризации. Её могут пройти те, кто переболел COVID-19 (в том числе бессимптомно), а также те, у кого этот диагноз в силу тех или иных причин не был подтверждён. Подробно об этих возможностях для смолян рассказал губернатор Алексей Островский, уточнив, что такая диспансеризация не заменяет стандартную, а расширяет её и