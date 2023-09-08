Женщина пострадал в аварии в селе Рябчевск

60-летняя пассажирка попала в больницу после столкновения двух машин в селе Рябчевск. О происшествии сообщили в региональной Госавтоинспекции.

Авария произошла в селе Рябчевск Трубчевского района. 53-летний водитель на Renault Duster на перекрестке при повороте налево не пропустил «ВАЗ-21041». При столкновении пострадала 60-летняя пассажирка отечественной легковушки. Женщину госпитализировали.

Инспекторы выяснили, что водитель Renault в 2022 году привлекался к административной ответственности за отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Ему назначили штраф и лишение прав, но решение суда в законную силу не вступило. После ДТП мужчина вновь отказался пройти освидетельствование на состояние опьянения.

Полиция проводит проверку по факту аварии.