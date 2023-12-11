Женщина пострадала в аварии с пьяным водителем на брянской трассе

Женщина пострадала в аварии с пьяным водителем грузовика на брянской трассе. О происшествии сообщили в региональном ГИБДД.

На 174 км автодороги А-240 «Брянск-Новозыбков-граница с Республикой Беларусь» в Клинцовском районе произошло ДТП. 58-летний водитель за «ЗИЛе» при повороте налево не пропустил встречный автомобиль Opel.

При столкновении 27-летняя женщина-водитель иномарки получила черепно-мозговую травму, ушиб головы и перелом голени. Пострадавшую отвезли в больницу.

Оказалось, что 58-летний мужчина был нетрезв. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.