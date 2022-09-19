Женщина сломала руку на парковке в Брянске

63-летняя пешеход сломала руку, попав под машину на парковке в областном центре.

ДТП произошло на проспекте Ленина в Брянске. 56-летний водитель на Volkswagen Touareg, двигаясь задним ходом по парковке, сбил 63-летнюю женщину. Она шла по ходу движения машины.

Врачи диагностировали у пешехода перелом плеча со смещением. Пострадавшую отвезли в больницу.