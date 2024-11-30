Женщина сломала руку в ДТП в Брянске

Женщина сломала руку при столкновении микроавтобуса и легковушки в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

В Советском районе Брянска произошла авария. 48-летний водитель автомобиля Ford Transit, выезжая с прилегающей территории на улицу Калинина, не не пропустил Renault Logan. При столкновении 41-летняя пассажирка легковушки сломала руку. Госпитализация ей не потребовалась.

На водителей обоих транспортных средств инспекторы составили административные материалы. Полиция устанавливает обстоятельства аварии.