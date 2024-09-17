Женщину сбила легковушка на переходе в Брянске

68-летняя женщина погибла, попав под машину на пешеходном переходе в Брянске. Об этом сообщили в городском отделе ГИБДД.

Накануне в районе дома № 53 по улице Рылеева в Брянске 45-летний водитель за рулём «ЛАДА Гранта» сбил 68-летнюю женщину. Пенсионерка шла по нерегулируемому пешеходному переходу.

Женщина с открытой черепно-мозговой травмой, ушибом головного мозга, переломами основания свода черепа и костей лица попала в реанимационное отделение больницы. Спаси её врачи не смогли.

Водитель в момент ДТП был трезв. В обстоятельствах смертельной аварии разбираются сотрудники полиции.