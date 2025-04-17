Жилой дом и гараж сгорели утром в Брянске. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Утром 17 апреля в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в Брянске. Жилой дом загорелся в переулке Разина.

На вызов оперативно прибыли три единицы пожарной техники. На месте спасатели выяснили, что также горит гараж и автомобиль. Пламя перекинулось на кровлю дома. За десять минут пожарные потушили огонь.

Люди на происшествии не пострадали. Причину ЧП установят эксперты.