Жилой дом потушили спасатели в Дятьковском районе ночью. Об этом сообщили в региональном МЧС.

В ночь с 13 на 14 ноября в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре в Дятьковском районе. В посёлке Любохна на улице Урицкого загорелся частный жилой дом.

Оперативно на вызов приехали три пожарные автоцистерны. Спасатели почти час тушили возгорание. Огонь серьёзно повредил жильё. Люди травм не получили.

Экспертам предстоит установить причину возгорания.