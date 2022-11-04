Жилой дом сгорел в Большом Полпино

В посёлке Большое Полпино в Брянске ночью сгорел жилой дом. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

Около часа ночи 4 ноября в оперативную дежурную смену Главного управления МЧС России по Брянской области сообщили о пожаре в Володарском районе областного центра. В Большом Полпино на улице Кирпичная загорелся жилой дом.

Три пожарных расчёта боролись с огнём больше часа. На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выяснят специалисты.