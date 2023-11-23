Жилой дом сгорел в Жуковке

Спасатели больше часа тушили жилой дом в Жуковке. О происшествии сообщили в региональном МЧС.

В ночь со среды на четверг в спасательно ведомство поступила информация о пожаре в Жуковке. В первом переулке Чапаева загорелся частный жилой дом.

На вызов прибыли пять отделений на пожарных автоцистернах. С огнём они боролись больше часа.

Люди на пожаре не пострадали. Причину возгорания выясняют эксперты.