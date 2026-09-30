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Происшествия

Жителя Брянска суд отправил на работу за гибель двух человек в ДТП

2026, 30 сентября 11:30
Жителя Брянска суд отправил на работу за гибель двух человек в ДТП
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Жителя Брянска суд отправил на работу за гибель двух человек в ДТП. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Суд Володарского района города Брянска вынес приговор по уголовному делу о смертельной аварии. На скамье подсудимых оказался 44-летний житель областного центра. 

Днём 14 апреля 2026 года на проспекте Героев фигурант за рулём грузового фургона превысил скорость и врезался в легковой автомобиль. 63-летний водитель легковушки и его 85-летняя пассажирка получили смертельные травмы. 

Суд приговорил виновного к трём годам принудительных работ и лишил права управления транспортными средствами на полтора года. В законную силу решение не вступило.

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