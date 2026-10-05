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Пожары

Женщина и ребёнок погибли на пожаре в Сельцо в субботу

2026, 05 октября 11:00
Женщина и ребёнок погибли на пожаре в Сельцо в субботу
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Женщина и ребёнок погибли на пожаре в жилом доме в городе Сельцо в субботу. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Ночью в субботу, 3 октября, в оперативную дежурную смену спасательного ведомства поступила информация о пожаре  в городе Сельцо. Частный жилой дом загорелся в переулке 2-ой Ленинский. 

На вызов приехали шесть единиц пожарной техники. Больше часа спасатели боролись с возгоранием. 

В огне погибли хозяйка жилища 1968 года рождения и её годовалая внучка. Следователи возбудили уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум или более лицам». Назначены судебные экспертизы для установления причины трагедии. 

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