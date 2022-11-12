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Жилой дом сгорел в Злынке

2022, 12 ноября 11:49 Происшествия
Жилой дом сгорел в Злынке
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В посёлке Злынка произошёл пожар в жилом доме. Об этом сообщили в региональном МЧС. 

11 ноября в спасательное ведомство поступила информация о пожаре в посёлке Злынка . На улице Красная загорелся жилой дом. 

На происшествия прибыли два пожарных расчёта. Больше часа они боролись с огнём.

На пожаре никто не пострадал. Причины возгорания выяснят эксперты.

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