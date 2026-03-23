Житель Карачева остался без автомобиля из-за пьяного вождения

2026, 23 марта 09:41

Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о повторном управлении автомобилем в состоянии опьянения. На скамье подсудимых оказался 53-летний житель Карачевского района.

24 декабря 2025 года на улице Лесопильной в городе Карачев фигуранта за рулём автомобиля OPEL ZAFIRA остановили сотрудники дорожно-патрульной службы. Мужчина был пьян. Ранее он уже привлекался к административной ответственности за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 240 часам обязательных работ и лишил водительского удостоверения на два с половиной года. Иномарка конфискована в доход государства.

Решение в законную силу не вступило.