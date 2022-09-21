Житель Клинцов больше месяца скрывался от следствия

Житель Клинцов, подозреваемый в причинении смертельных травм знакомому, с конца июля скрывался от следователей.
Региональный следственный комитет расследует уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По подозрению в его совершении задержан 23-летний житель города Клинцы.
По версии следствия, 30 июля фигурант около ночного клуба «Арбат» в городе Клинцы поссорился со знакомым. Он несколько раз ударил потерпевшего по голове. Мужчина упал на тротуарную плитку.
От полученных травм потерпевший умер через несколько дней в больнице. А нападавший скрылся с места происшествия. Он был объявлен в розыск.
Правоохранители задержали подозреваемого. предъявили ему обвинение и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.
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