Житель Клинцов больше месяца скрывался от следствия

Житель Клинцов, подозреваемый в причинении смертельных травм знакомому, с конца июля скрывался от следователей.

Региональный следственный комитет расследует уголовное дело о причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть потерпевшего. По подозрению в его совершении задержан 23-летний житель города Клинцы.

По версии следствия, 30 июля фигурант около ночного клуба «Арбат» в городе Клинцы поссорился со знакомым. Он несколько раз ударил потерпевшего по голове. Мужчина упал на тротуарную плитку.

От полученных травм потерпевший умер через несколько дней в больнице. А нападавший скрылся с места происшествия. Он был объявлен в розыск.

Правоохранители задержали подозреваемого. предъявили ему обвинение и отправили в СИЗО. Расследование уголовного дела продолжается.