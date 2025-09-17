Житель Клинцов лишился автомобиля за вождение в состоянии опьянения. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о вождении в нетрезвом состоянии. На скамье подсудимых оказался 42-летний житель Клинцов.

В полдень 12 июля 2025 года фигуранта за рулём автомобиля Ford Focus на улице Ворошилова остановили инспекторы ДПС. У мужчины были признаки опьянения. От прохождения медицинского освидетельствования он отказался. Ранее обвиняемый уже подвергался административному наказанию за аналогичное нарушение закона.

Суд приговорил виновного к 160 часам обязательных работ и лишил права управления транспортными средствами на полтора года. Его иномарка конфискована в доход государства.

Приговор не вступил в законную силу.