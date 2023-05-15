Житель Клинцов получил шесть лет тюрьмы за убийство приятеля

Суд приговорил жителя Клинцов, зарезавшего приятеля, к восьми годам в колонии. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Суд города Клинцы рассмотрел уголовное дело о причинении смертельных травм. на скамье подсудимых оказался 39-летний житель города.

22 февраля 2021 года пьяный мужчина в своей квартире поссорился с 33-летним приятелем. Фигурант ударил гостя кухонным ножом в бедро. Потерпевший умер от кровопотери.

Суд приговорил виновного к восьми годам в колонии строгого режима. Решение не вступило в законную силу.