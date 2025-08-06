Житель Новосибирска предстанет перед судом за обман брянской пенсионерки

Житель Новосибирска предстанет перед судом за помощь телефонным мошенникам в обмане брянской пенсионерки. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Советский районный суд Брянска рассмотрит уголовное дело о мошенничестве. Приговор выслушает 18-летний житель Новосибирска.

По версии следствия, в феврале прошлого года телефонные мошенники убедили 69-летнюю жительницу Брянска продать принадлежащую ей квартиру, а деньги перевести на так называемый безопасный счет. 3,8 млн рублей пенсионерка передала фигуранту, который приехал в Калугу, а затем передал их сообщнику в Москве.

Молодой человек обещанного злоумышленниками вознаграждения не получил.