Житель Стародубского района пришел в гости и застрелил собутыльника

Тяжело раненый мужчина умер в больнице.

Следователи завершили расследование уголовного дела об убийстве и незаконном хранении взрывчатых веществ. На скамье подсудимых вскоре окажется 47-летний житель Стародубского района.

Как сообщает региональное следственное управление, вечером 13 марта пьяный мужчина гостил у знакомого в доме по улице Московской в деревне Камень. Поссорившись с другим гостем, он несколько раз выстрелил в него их охотничьего ружья. На следующий день пострадавших умер в больницу.

При осмотре в доме стрелка правоохранители обнаружили и изъяли более 200 граммов пороха.

Уголовное дело с обвинительным заключением передали в прокуратуру для направления в суд.