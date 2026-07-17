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Криминал

В Брянске следователи раскрыли убийство пенсионерки на даче

2026, 17 июля 09:42
В Брянске следователи раскрыли убийство пенсионерки на даче
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В Брянске следователи раскрыли убийство пенсионерки на даче. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Днём 6 июля 82-летняя жительница города Брянска отправилась на свой дачный участок в Бежицком районе. Обратно женщина не вернулась. Разыскать пенсионерку родственники не смогли и обратились в правоохранительные органы. 

По факту безвестного исчезновения пожилой женщины следователи возбудили уголовное дело об убийстве. Правоохранители установили и задержали подозреваемого преступлении. У 65-летнего жителя города Брянска был бытовой конфликт с пропавшей.

По версии следствия, в днём 6 июля фигурант на своём участке в садовом обществе «Десна-2» в Бежицком районе Брянска поссорился с пожилой соседкой. Он несколько раз ударил женщину кирпичом по голове. Потерпевшая умерла на месте происшествия.

Чтобы скрыть следы преступления подозреваемый завернул тело пенсионерки в брезентовую ткань, на своей машине вывез в безлюдное место на территории Брянского района и оставил, прикрыв досками. 

Мужчине предъявили обвинение в убийстве. Суд заключил его под стражу.

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