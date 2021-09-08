Житель Унечи за четыре дня украл с карты пожилой соседки 48,5 тысячи рублей

Пенсионерка стала жертвой собственной доверчивости.

35-летнего жителя Унечи задержали за кражу денег с карты пожилой соседки.

Как сообщает региональное УМВД, в полицию обратилась социальная работница. Она рассказала, что пыталась оплатить картой своей подопечной лекарства для нее, но на счету оказалось недостаточно средств.

Полицейские выяснили, что пенсионерка не раз давала своему соседу телефон для личных звонков. В этом время мужчина с помощью СМС переводил деньги на свой счет.

На допросе в полиции он признался, что знал о высокой пенсии соседки. За четыре дня несколькими транзакциями житель Унечи украл 48,5 тысячи рублей. Несмотря на полное возмещение ущерба, ему грозит до шести лет заключения.