Житель Унечи за четыре дня украл с карты пожилой соседки 48,5 тысячи рублей
Пенсионерка стала жертвой собственной доверчивости.
35-летнего жителя Унечи задержали за кражу денег с карты пожилой соседки.
Как сообщает региональное УМВД, в полицию обратилась социальная работница. Она рассказала, что пыталась оплатить картой своей подопечной лекарства для нее, но на счету оказалось недостаточно средств.
Полицейские выяснили, что пенсионерка не раз давала своему соседу телефон для личных звонков. В этом время мужчина с помощью СМС переводил деньги на свой счет.
На допросе в полиции он признался, что знал о высокой пенсии соседки. За четыре дня несколькими транзакциями житель Унечи украл 48,5 тысячи рублей. Несмотря на полное возмещение ущерба, ему грозит до шести лет заключения.
Читайте также
Новости регионов
Горькая доля. В России растет число людей, употребляющих алкоголь
По данным статистики, Россия входит в число 10 стран с наибольшим употреблением спиртного. Однако специалисты полагают, что эти цифры не отражают реальной ситуации и настоящие показатели гораздо выше. Небольшая деревня в Смоленской области. Сворачиваем с узкой улочки в частный сектор. Останавливаемся около массивного зеленого забора. Сквозь бурьян на участке едва просматривается строение цвета неба. –
Погрузка леса на железной дороге в Смоленской области увеличилась в 2,5 раза в январе-августе
В январе-августе 2021 года на сети железных дорог ОАО «РЖД» в Смоленской области погрузка лесных грузов составила 62,3 тыс. тонн, что в 2,5 раза выше аналогичного периода прошлого года. Смоленский регион показывает устойчивую динамику роста объёмов погрузки леса. Только в августе погрузка лесных грузов в Смоленской области увеличилась по сравнению с августом 2020 года в
Погрузка на железной дороге в Смоленской области составила 2 млн тонн в январе-августе
По оперативной информации, в январе-августе 2021 года погрузка на сети ОАО «РЖД» в Смоленской области составила 2 млн тонн, что на 4,7% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. За 8 месяцев 2021 года погружено: – химических и минеральных удобрений – 1,3 млн тонн (+4% к январю-августу 2020 года); – черных металлов – 99,8 тыс.
В Смоленске на оживленном перекрестке отключили светофор
В Смоленске на время ремонтных работ отключили светофоры на перекрестке улиц Соболева — 2-й Верхний Волок. Об этом сообщает «Смоленскавтодор». 6 и 7 сентября с десяти часов утра до пяти часов вечера отключат светофор на перекрестке улиц Соболева и 2-й Верхний Волок из-за плановых отключений электроэнергии.
Восемь жителей Смоленской области умерли от коронавирусных осложнений
5 сентября стало известно о 131 новых случаях заражения коронавирусом среди жителей Смоленской области. Всего с начала пандемии в регионе было выявлено 46 195 случаев заражения «короной». Ешё 118 смолян выздоровели за минувшие сутки. Общее число переболевших – 41461. Восемь смолян скончались от коронавирусной инфекции. Число летальных исходов увеличилось до 1534.
Открытый урок безопасности провели железнодорожники в поселке Красный Бор Смоленской области
В День знаний в поселке Красный Бор, на пешеходном переходе через железнодорожные пути, прошел открытый урок безопасности для учащихся школы №5, расположенной недалеко от стальной магистрали. Железнодорожники вместе с сотрудниками транспортной полиции и прокуратуры встречали идущих в школу детей и их родителей, вручая ребятам тематические сувениры и красочные буклеты с информацией о правилах поведения на