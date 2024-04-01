В Унече отремонтируют путепровод за 900 млн рублей

В Унече за два года на ремонт путепровода потратят 900 млн рублей. Об этом сообщили в региональном управлении автодорог.

По национальному проекту «Безопасные качественные дороги» в Унече стартовал капитальный ремонт путепровода над железнодорожными путями. Привести его в порядок специалисты должны его к четвёртому кварталу будущего года. Стоимость ремонта превышает 900 млн рублей.

Движение по мосту уже закрыли. Там идут демонтажные работы. Для машин разработаны варианты объезда.