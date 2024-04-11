Суд требует администрацию Унечи поставить светофор на перекрёстке

Суд обязал администрацию Унечи поставить светофор на перекрёстке с интенсивным движением. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Прокуратура Унечского района вместе с сотрудниками ГИБДД выявили нарушение законодательства в сфере безопасности дорожного движения. Так, на перекрёстке улиц Октябрьская и Луначарского в Унече интенсивность движение транспорта требует установки светофора. Но на схеме, утвержденной постановлением администрации Унечского района, на этом пересечении дорог он не предусмотрен.

Прокурор обратился с исковым заявлением в суд. Высшая инстанция постановила внести изменения в проект организации дорожного движения. Решение не вступило в законную силу.