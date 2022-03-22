Жители Азербайджана торговали контрафактными сигаретами в Брянской области

В гараже одного из подозреваемых нашли 1100 бутылок спиртного без акцизных марок.

Полицейские Брянской области задержали подозреваемых в торговле контрафактными сигаретами.

В группу входили четверо граждан Республики Азербайджан. Они покупали немаркированные сигареты производства одной из стран ближнего зарубежья и продавали их в Брянской области. В дальнейшем они планировали торговать и в соседних регионах.

В автомобиле одного из подозреваемых полицейские нашли около 10 500 пачек сигарет. Их стоимость превысила миллион рублей. Кроме того, в гараже другого задержанного стражи порядка обнаружили 1100 бутылок спиртного без акцизных марок.

Возбуждено уголовное дело.