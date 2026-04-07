Жительница Брасовского района получила условное наказание за подаренное ружьё

2026, 07 апреля 12:36

Жительница Брасовского района получила условное наказание за подаренное знакомому ружьё. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном сбыте огнестрельного оружия и патронов. На скамье подсудимых оказалась 35-летняя жительница Брасовского района.

В декабре 2025 года женщина подарила своему знакомому двуствольное гладкоствольное охотничье ружьё «ИЖ-58» и 21 патрон к нему. Оружие и боеприпасы принадлежали её супругу.

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.