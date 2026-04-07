\n\n
Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Криминал

Жительница Брасовского района получила условное наказание за подаренное ружьё

2026, 07 апреля 12:36
Жительница Брасовского района получила условное наказание за подаренное ружьё
Источник фото

Жительница Брасовского района получила условное наказание за подаренное знакомому ружьё. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело о незаконном сбыте огнестрельного оружия и патронов. На скамье подсудимых оказалась 35-летняя жительница Брасовского района.

В декабре 2025 года женщина подарила своему знакомому двуствольное гладкоствольное охотничье ружьё «ИЖ-58» и 21 патрон к нему. Оружие и боеприпасы принадлежали её супругу. 

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. Решение не вступило в законную силу.

Метки:
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14749) брянск (6895) ДТП (2716) ГИБДД (2259) прокуратура (2077) уголовное дело (2032) Александр Богомаз (1945) суд (1787) авария (1647) мчс (1519) коронавирус (1272) умвд (1056)