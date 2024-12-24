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Жительница Брянска подожгла автомобиль по указанию мошенников

2024, 24 декабря 11:35 Происшествия
Жительница Брянска подожгла автомобиль по указанию мошенников
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Жительница Брянска подожгла автомобиль по указанию телефонных мошенников. Об этом сообщили в региональном УМВД. 

 

В последние дни в России правоохранители фиксируют много фактов мошенничеств, которые заканчиваются принуждением жертв к совершению дестабилизующих действий. Желая вернуть свои деньги потерпевшие поджигают здания и транспортные средства.

В такую ситуацию попала жительница Брянска. Мошенники выманили у нее деньги, но обещали все вернуть, если женщина совершит преступление. Вечером 21 декабря жертва подожгла автомобиль, припаркованный около здания силовой структуры. Денег женщине не вернули. По факту поджога полицейские возбудили уголовное дело.

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