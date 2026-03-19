Происшествия

2026, 19 марта 12:35
Жительница Клетнянского района получила условное наказение за истязание дочери
Жительница Клетнянского района получила условное наказение за истязание дочери. Об этом сообщили в региональной прокуратуре. 

 

Брянский суд рассмотрел уголовное дело об истязании ребёнка и неисполнении родительских обязанностей. Приговор выслушала 45-летняя жительница Клетнянского района.

С 3 по 10 января 2026 года пьяная фигурантка систематически избивала свою маленькую дочь, чем причиняя ей физическую боль и психические страдания. Также женщина не исполняла обязанности по воспитанию ребёнка. 

Суд приговорил виновную к условному лишению свободы. В пользу потерпевшей девочки с её матери взыскано 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Решение не вступило в законную силу.

