Происшествия

Жительница Навли отправилась в колонию на истязание детей и нападение с ножом на мужа

2026, 17 февраля 09:01
Жительница Навли отправилась в колонию на истязание детей и нападение с ножом на мужа. Об этом сообщили в региональном следственном комитете. 

 

Брянский суд вынес приговор по уголовному делу о причинении тяжкого вреда здоровью и истязании детей. На скамье подсудимых оказалась жительница посёлке Навля 

Днём 14 сентября 2024 года пьяная фигурантка в своей квартире поссорилась с супругом. Мужчину она ударила ножом в живот. Здоровью потерпевшего причинён тяжкий вред.

Кроме того, с января по сентябрь 2024 года, в разные дни обвиняемая систематически, по малозначительным или надуманным поводам била троих своих малолетних детей. Также умышленно ненадлежащим образом исполняла обязанности родителя по их воспитанию. 

Суд приговорил виновную к трём годам и двум месяцам лишения свободы. Дети содержатся в социальном учреждении. 

