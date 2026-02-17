Сейчас в Брянске О проекте Персональные данные Правовая информация Рекламодателям
Go32
Деньги

Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

2026, 17 февраля 10:11
Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»
Источник фото

Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии. 

 

Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционных проектов компании.

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» с 2019 года создает в регионе интеллектуальную систему учёта электроэнергии бытовых потребителей. Специалисты установили более 109 тысяч приборов учёта за более чем 1 244 млн руб. В 2026 году в проект вложат ещё 803 млн рублей.

В Клинцах компания реализовала пилотный проект по модернизации уличного освещения. Там заменили 4548 светильников. 

«Заменено освещение на энергоэффективное в спортивной школе «Луч» имени Виталия Фридзона и в школе № 9 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова, где силами предприятия также сделаны новая современная столовая и спортивный зал, а за областные средства здесь построена новая спортивная площадка. В ближайших планах реализация проекта «Зеленый городок» для активного отдыха самых маленьких учащихся», – уточнил губернатор Александр Богомаз.

Метки: , ,
Подписывайтесь на ГОРОД32 в MAX

Читайте также

Брянские спортсмены завоевали семь медалей турнире по вольтижировке
17 февраля 15:32
Брянские спортсмены завоевали семь медалей турнире по вольтижировке
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту
17 февраля 14:37
Почти пять километров трассы в Новозыбковском округе отремонтируют по нацпроекту
Суд ограничил свободу жительнице Красной Горы за использование поддельных прав
17 февраля 13:45
Суд ограничил свободу жительнице Красной Горы за использование поддельных прав

Самое читаемое

Рубрики

Популярные теги

Брянская область (14224) брянск (6797) ДТП (2679) ГИБДД (2207) прокуратура (2028) уголовное дело (1989) Александр Богомаз (1832) суд (1785) авария (1634) мчс (1495) коронавирус (1272) умвд (1030)