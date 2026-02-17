Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень»

Брянский губернатор встретился с гендиректором АО «Газпром энергосбыт Тюмень». Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз накануне встретился с генеральным директором АО «Газпром энергосбыт Тюмень» Татьяной Бычковой. Они обсудили реализацию инвестиционных проектов компании.

АО «Газпром энергосбыт Тюмень» с 2019 года создает в регионе интеллектуальную систему учёта электроэнергии бытовых потребителей. Специалисты установили более 109 тысяч приборов учёта за более чем 1 244 млн руб. В 2026 году в проект вложат ещё 803 млн рублей.

В Клинцах компания реализовала пилотный проект по модернизации уличного освещения. Там заменили 4548 светильников.

«Заменено освещение на энергоэффективное в спортивной школе «Луч» имени Виталия Фридзона и в школе № 9 имени Героя Российской Федерации А.Г. Карлова, где силами предприятия также сделаны новая современная столовая и спортивный зал, а за областные средства здесь построена новая спортивная площадка. В ближайших планах реализация проекта «Зеленый городок» для активного отдыха самых маленьких учащихся», – уточнил губернатор Александр Богомаз.