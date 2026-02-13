Кражу металла из вагона-рефрижератора раскрыли брянские полицейские

2026, 13 февраля 13:39

Кражу металла из вагона-рефрижератора раскрыли брянские полицейские. Об этом сообщили в региональном УМВД.

Сотрудники отдела полиции в Дятьковском районе раскрыли кражу из вагона-рефрижератора, оставленного на подъездном железнодорожном пути. Правоохранители выяснили, что в вагон через незапертое окно проник 52-летний житель города Дятьково. В течение двух дней он демонтировал металлические провода, кабели и комплектующие. Похищенное он вывез на детских санках и сдал в пункт приема металла, выручив около 60 тысяч рублей.

Мужчина обязался полностью возместить ущерб. Возбуждено уголовное дело.